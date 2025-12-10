Canciller reconoce que afirmaciones de Catalina Crespo no fueron correctas: “No las puedo avalar”

El canciller Arnoldo André reconoció este miércoles, ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales, que las afirmaciones que la embajadora Catalina Crespo dio, días atrás, al medio Trivisión, no fueron correctas y que, por lo tanto, ni él su ministerio las pueden avalar.

Se trata de las manifestaciones que la embajadora de Costa Rica en Washington dio el pasado 20 de noviembre, cuando aseguró que el Congreso de Estados Unidos estaba pidiendo explicaciones a nuestro país por el proceso para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Ahí, habló de la posibilidad de destituir a un presidente en ejercicio o de “derrocar” al mandatario y subrayó la seriedad de lo que calificó como un hecho histórico e inédito, algo que también repitió el propio Chaves.

“En este Congreso se está debatiendo si levantarle el fuero de inmunidad al señor Presidente para que el Tribunal Supremo de Elecciones continúe con su investigación. En ese sentido, esas preocupaciones que algunas personas le hayan manifestado a la embajadora Crespo y ella reproduce en esa entrevista, no son correctas, no las puedo avalar”, dijo el canciller.

Sin embargo, André-Tinoco defendió que esas declaraciones de Crespo solo pretendían reproducir al medio de comunicación las preocupaciones que había recibido de varios congresistas en Estados Unidos, a pesar de que al final se trató de una reunión privada en la que solo participó Mario Díaz-Balart, así como otros dos asesores de dos políticos más.

“Ella reproduce las percepciones que tienen otras fuentes políticas en el Congreso, me parece a mí, que lo que expresa es esa gran preocupación porque hay políticos en el Congreso de Estados Unidos que tienen esa percepción de una amenaza a la democracia, al debido proceso, a la Constitución”, dijo el canciller.

El ministro insistió que, en esa reunión, Crespo confirmó “a los congresistas” la estabilidad democrática en Costa Rica, aunque luego precisó que se trata de “equipo de apoyo” de esos otros congresistas de quienes dijo desconocer sus nombres.

Añadió, además, que luego de esa reunión no se recibió ninguna manifestación por parte del gobierno estadounidense u otro actor político de ese país.

“No se ha recibido ninguna nota diplomática, reclamo, observación ni comunicación oficial que indique un deterioro de la relación bilateral.

“Las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos siguen siendo excelentes, estables y con canales de comunicación abiertos. No existe nada que indique un impacto negativo con relación a la reunión del 21 de noviembre”, aceptó.

Los diputados condenaron el actuar de Crespo, que afirman buscó magnificar la situación para dejar en el aire un velo de gravedad que no existe.

“Lo que hace la señora embajadora es dejar un conjunto de interrogantes, con una retórica muy vaporosa, con el objetivo de que quedara la imagen pública de que en Estados Unidos efectivamente existían graves dudas porque potencialmente se está debilitando nuestra democracia”, aseveró el frenteamplista Jonathan Acuña.

“Las declaraciones de la embajadora son fuertes, desafortunadas, imprudentes y osadas”, añadió el liberacionista Luis Fernando Mendoza.

Arnoldo André también reconoció, finalmente, que no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo contra Crespo.