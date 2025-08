Campaña de Laura Fernández dice que candidata se sometió a "detector de mentiras": Vea aquí los resultados

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se sometió a un polígrafo, conocido usualmente como "detector de mentiras" para certificar que no tiene vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico o el lavado de dinero.

Fernando Brenes, periodista de la campaña de Fernández, compartió este viernes por la tarde los resultados de la prueba de polígrafo realizada, de manera privada, el pasado 22 de julio en la sede del partido en Barrio Escalante.

La prueba de polígrafo es un proceso que mide y registra las respuestas fisiológicas de una persona mientras responde a preguntas; por ejemplo, su frecuencia cardiaca, presión arterial, sudoración o respiración.

La misma Fernández, durante una entrevista en El Octavo Mandamiento, dio a conocer que se sometió a dicha prueba. El examen estuvo a cargo de la firma International Polygraph Training Center (IPTC) de Costa Rica.

A ella, según el certificado emitido, se le hicieron cuatro preguntas:

¿Ha sido usted parte de cualquier actividad vinculada con el crimen organizado?

¿Has colaborado ilícitamente con cualquier organización vinculada al narcotráfico?

¿Se ha implicado de cualquier forma en el lavado de dinero?

¿Ha cometido cualquier delito contra la hacienda pública en los cargos que has ejercido?

En todas, la candidata respondió “no” y el equipo registró que “no presentó reacciones significativas de engaño”.

Según la información entregada este viernes por la campaña de Fernández, el IPTC certificó que estos tuvieron una veracidad del 95%, lo que demuestra la “conclusión categórica” de que el evaluado no evidenció engaño en sus respuestas.

La campaña de Fernández dio la autorización de divulgar el documento. Usted lo puede encontrar enel siguiente enlace.

Otros candidatos reaccionan

Teletica.com consultó a los diferentes candidatos sobre la validez de ese recurso y si estarían dispuestos a someterse a esa prueba.

Si bien la mayoría indicó no tener ningún problema en realizarse el examen, todos dudaron de su eficacia como un método veraz para demostrar la verdad, al tiempo que lo calificaron como un “show”, un “ridículo” o una “charlatanería”.



“Las pruebas de polígrafo mi percepción personal es que no necesariamente miden la verdad. Científicamente se ha probado, o sea lo dice la ciencia, que muchas veces lo que me dicen es por ejemplo el nerviosismo que pueda tener una persona. Pero bueno, en temas de narcotráfico, por ejemplo, no tengo ningún problema en someterme a una. Pero que esto se vuelva un tema de campaña me parecería un ridículo”, aseguró Ariel Robles, del Frente Amplio.