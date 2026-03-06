Cambio constitucional busca evitar que familiares guarden silencio en casos de abuso infantil

Los diputados avanzan en una reforma a la Constitución Política que busca eliminar la posibilidad de que familiares cercanos se abstengan de declarar cuando la víctima sea una persona menor de edad en casos de delitos sexuales o violencia intrafamiliar.

El proyecto fue dictaminado y pretende cerrar un vacío legal que, actualmente, permite no declarar contra cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (vea video adjunto de Telenoticias).

La iniciativa continuará ahora su trámite legislativo, que incluye debates en el Plenario de Asamblea Legislativa, una consulta obligatoria ante la Sala Constitucional y una votación final en una segunda legislatura para concretar la reforma.

De aprobarse, la medida representaría un cambio significativo en la protección de los derechos de la niñez y en el acceso a la justicia en casos de violencia y abuso.