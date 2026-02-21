¿Cambiar la elección de magistrados? Al menos 14 proyectos llevan el debate al futuro Gobierno

El debate sobre la elección y permanencia de magistrados dentro del Poder Judicial vuelve a tomar fuerza.

Según el historial legislativo, en las últimas cuatro décadas se han presentado al menos 35 iniciativas para modificar los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, que precisamente son los que regulan la elección, duración y reelección de los magistrados.

Solo en la actual Asamblea Legislativa hay 14 proyectos vigentes que retoman estas discusiones.

Entre los más recientes está el Expediente 24.620, del diputado independiente Gilberth Jiménez, que propone limitar el periodo de los magistrados a 14 años, divididos en un periodo inicial de 8 años y una posible reelección de 6 años.

El debate se intensifica porque el futuro Gobierno adelantó que esta será una de sus prioridades: en su plan de Gobierno, la presidenta electa, Laura Fernández, dijo que su propuesta es limitar los nombramientos a 10 años; pero ahora, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) pide un límite de 12 años.

En una carta abierta, dirigida a Fernández y a los diputados, Acojud propone un único periodo para los magistrados, sin reelección automática, y cambios al proceso de selección para garantizar mayor transparencia y objetividad.

En su carta, firmada por la presidenta de la asociación, Adriana Orocú, se solicita que cualquier cambio en la elección y permanencia de magistrados surja de un proceso técnicamente construido, con diálogo entre distintos sectores y participación ciudadana.

Además, advierten que "la discusión no puede aislarse de otras propuestas igualmente relevantes, como la conveniencia de separar la gobernanza del Poder Judicial de la casación jurisdiccional, un tema que la Corte Plena ha dejado pendiente desde los acuerdos de reforma al Poder Judicial de 2017".

Por su parte, el diputado electo del oficialista PPSO, José Miguel Villalobos, adelantó que planean revisar el sistema completo de nombramientos y establecer que los magistrados sean elegidos por 12 años sin posibilidad de reelección.

“Puede ser el mejor, pero sale. Hay que renovar”, dijo en una entrevista en redes sociales.

Sin embargo, cambiar el sistema no es simple: cualquier cambio de este tipo requiere una reforma constitucional, análisis en comisión, aprobación en dos debates con mayoría calificada de 38 votos y repetición en un segundo periodo legislativo distinto.

En Costa Rica, los magistrados de la Corte Suprema son electos por la Asamblea Legislativa para periodos de ocho años, con posibilidad de reelección continua, excepto si al menos 38 diputados se oponen.

Precisamente, durante el periodo 2026-2030, la próxima Asamblea Legislativa deberá decidir sobre la reelección o sustitución de 14 de los 22 magistrados que integran las cuatro salas del Poder Judicial.