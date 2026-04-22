Cámaras advierten impacto por aumento en tarifas de Japdeva

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) advirtieron, este miércoles, sobre los impactos que traería el aumento en las tarifas máximas de los servicios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Ambas organizaciones empresariales insisten en que ese ajuste, aprobado ya por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), afectará toda la cadena logística, golpeando así a exportadores e importadores y, en última instancia, a los consumidores.

"En el contexto actual, el comercio internacional, marcado por alta volatilidad, presiones sobre las cadenas logísticas y costos aún elevados, este tipo de incremento representa un factor adicional que podría impactar en la estructura y costos del sector productivo y exportador del país.

“Si bien comprendemos la necesidad de ajustes tarifarios bajo criterios técnicos, es importante considerar que aumentos significativos en servicios clave como atención a naves, remolcaje o energía para contener los refrigerados, tienden a trasladarse a lo largo de la cadena logística, afectando tanto a exportadores como a importadores”, aseguró Rodney Salazar, presidente de Crecex.









Carlos Montenegro, director ejecutivo de la CICR, insistió en que la cámara evidenció su oposición ante la Aresep por el ajuste tarifario propuesto, pero que eso no evitó que el aumento de hasta 121% en 12 tarifas, al tiempo que creó 19 rubros nuevos.

“Se incorporan 19 nuevas tarifas, llevando la mitad del pliego tarifario, o sea 31 tarifas, a aumentos o nuevos cargos. En total, el pliego tarifario se compone de 72 tarifas, lo que resulta evidentemente muy complejo. Tenemos que profundizar el análisis del caso de Japdeva, porque la solicitud se justifica debido a que reportó pérdidas por 39 mil millones de colones al cierre del 2024.

“Consideramos que este tipo de problemas estructurales deben abordarse con medidas de eficiencia y transformación institucional, y no trasladarse principalmente a los usuarios vía tarifas”, dijo.