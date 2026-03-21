Cámara de Comercio levanta la voz por reforma a permisos de lactancia

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), en conjunto con su Programa Mujer Empresaria (PME), advirtió que la reforma recién aprobada por el Congreso para aumentar y resguardar los periodos de lactancia en trabajos y centros educativos amenaza con afectar la empleabilidad femenina.

Según la cámara empresarial, aunque la intención es proteger, promover y apoyar la lactancia materna, el enfoque actual podría traer efectos indeseados al introducir cargas laborales diferenciadas que, en la práctica, podrían convertirse en “barreras indirectas de acceso al empleo formal para las mujeres”.

“Reconocemos la importancia de promover la lactancia materna; sin embargo, debemos evitar que medidas bien intencionadas terminen profundizando las brechas que ya enfrentan las mujeres en el mercado laboral”, señaló Mariamalia Guillén, directora del PME.

La cámara señaló que, en la actualidad, las mujeres presentan menores tasas de ocupación y mayores niveles de desempleo que los hombres, pese a contar con mayores niveles de formación.

“En este contexto, el aumento en los costos asociados a su contratación podría provocar ajustes en el mercado laboral, tales como una menor contratación, menor crecimiento salarial o incluso un incremento en la informalidad”, añadió el PME.

Este riesgo, según el programa, podría ser “especialmente sensible” en pequeñas y medianas empresas de sectores como el comercio y los servicios, debido a su menor capacidad operativa y financiera para adoptar nuevas obligaciones laborales.

“El reto no es elegir entre proteger la lactancia materna o promover el empleo femenino. El verdadero desafío es encontrar un equilibrio adecuado entre ambos objetivos, de forma que las políticas públicas no generen efectos contraproducentes”, agregó Guillén.

La reforma, aprobada en segundo debate, modifica varios artículos del Código de Trabajo, entre estos el 95, para permitir que el periodo mínimo de lactancia en el ámbito laboral pueda prorrogarse cada tres meses previa certificación médica y hasta que el mejor deje de ser alimentado con lecha materna.

Además, se ajustan los permisos diarios de lactancia remunerada: 15 minutos cada dos horas; media hora dos veces al día; o el ingreso una hora más tarde o la salida una hora antes.

También se incorpora un artículo 97 bis, que obliga a las personas empleadoras a conceder un mínimo de 25 minutos cada tres horas laborales para este fin; y se hace expresa la obligación de contar con un espacio adecuado para la extracción de lecha materna en los centros de trabajo.



La cámara insistió en que esas y cualquier reforma aprobada deben proteger la maternidad sin crear condiciones que limiten las oportunidades de contratación de las mujeres.