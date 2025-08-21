Calles cerradas y amplio despliegue policial para traslado de Celso Gamboa

Un fuerte dispositivo de seguridad marcó el traslado del abogado y exmagistrado Celso Gamboa hacia el Tribunal del I Circuito Judicial de San José, la mañana de este jueves.



El operativo, coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal, incluyó calles cerradas, oficiales con armas largas en cada esquina y la movilización de un vehículo blindado del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). A bordo viajaba Gamboa, custodiado por agentes motorizados que escoltaban tanto al frente como detrás de la caravana.



El traslado también abarcó al presunto narcotraficante Edwin López, alias “Pecho de Rata”. Ambos debían escuchar la acusación y la prueba presentada por el Tribunal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, que respalda la solicitud de extradición.



La audiencia, prevista para iniciar a las 9:00 a. m., contó con la participación de representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA), la defensa técnica de los extraditables y un juez.



Tanto Gamboa como López cumplen dos meses de detención provisional, luego de que fueran arrestados con fines de extradición el pasado 23 de junio.

