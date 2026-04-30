Buscar trabajo, comprar hamaca y volver a las aulas: los planes de los diputados salientes

A partir de este viernes 1.° de mayo, los actuales 57 legisladores pasarán a decirse exdiputados de la República.

Eso quiere decir que todas esas curules deberán regresar a las rutinas que tenían hace cuatro años, o emprender nuevos retos ahora lejos de Cuesta de Moras.

¿Qué viene para ellos?

Un equipo de Teletica.com estuvo en la última sesión del actual Congreso para hablar sobre el futuro inmediato de los legisladores salientes.

Algunos aseguraron que saldrán a buscar trabajo, otros volverán a las aulas y hubo uno que hasta aseguró que se comprará una hamaca. Puede ver las respuestas completas en el video adjunto.