Bomberos insisten por pensión anticipada: “Los afectados son los ciudadanos”

Oficiales del Cuerpo de Bomberos defendieron este miércoles, ante los diputados de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, la aprobación del proyecto de ley que permitiría la pensión anticipada en los funcionarios de la institución benemérita.



Se trata del expediente 25.247, que defiende la posibilidad de que los bomberos se retiren a los 55 años debido a la alta demanda física de su trabajo.



Para exponer esa necesidad, la comisión recibió en audiencia a Juan Guillermo Alvarado, Álvaro Villalobos y Alexánder Chacón, todos bomberos operativos y los dos últimos miembros de la Unidad de Materiales Peligrosos.



Villalobos y Chacón detallaron que los trajes que utilizan para su trabajo diario, además de pesar entre 26 y 30 kilos, exponen al cuerpo a un estrés térmico importante, pues son herméticos y no permiten ningún tipo de ventilación.



“Solo respiramos por el equipo de ventilación y está demostrado que en 20 o 30 minutos se pierden casi dos litros de agua por la deshidratación. En ese lapso pequeño el funcionamiento del cuerpo se viene al piso”, explicó Villalobos.

Los oficiales detallaron que la frecuencia cardiaca también aumenta y que, pese al entrenamiento que tienen, el cuerpo se expone a altos niveles de estrés que inciden directamente en su desempeño.

“Hoy tenemos 36 años, pero en 20 años el comportamiento del cuerpo va a ser muy diferente y su respuesta va a ser otra”, añadió Villalobos.

Alvarado, por su parte, pidió a los diputados valorar que un menor desempeño de cualquier bombero no afecta, finalmente, a la institución.﻿

“El trabajo del bombero es salvar vidas y si no tengo las capacidades, pues el afectado no es otro más que la ciudadanía”, finalizó.

Repase aquí la audiencia:



