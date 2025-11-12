Bomberos defiende ante diputados reforma para permitir pensión a los 55 años

El Cuerpo de Bomberos defendió, este miércoles, la aprobación del expediente 25.247, que defiende la posibilidad de que sus funcionarios se pensionen a los 55 años.



El director de ese cuerpo, Héctor Chaves, aseguró que la edad propuesta en la iniciativa es “muy acertada” en virtud de las necesidades físicas que tiene ese trabajo.



“A menor edad, la persona tiene mucha mayor capacidad para ejecutar labores físicas que una persona de una edad avanzada.

“Si bien es cierto las técnicas que nosotros utilizamos, y los procedimientos, buscan que la persona, independientemente de la edad, logre el objetivo, es una realidad que conforme pasan los años, ya cuando llegan a los 60 años, por ejemplo, la capacidad física se ve reducida, y por eso para nosotros es muy importante cualquier esfuerzo que se pueda hacer para contar con personal en mejores condiciones”, expresó.



El proyecto establece que los funcionarios de “alto riesgo” de Bomberos tengan la posibilidad de pensionarse por desgaste ocupacional cuando cumplan 55 años de edad y tengan al menos 30 años de servicio activo, así como al menos 320 cuotas.



En caso de cumplir esa edad sin las cuotas, pero sí con al menos 20 años de servicio, podrán optar por una pensión proporcional de la CCSS.

Luis Fernando Salas, director operativo de Bomberos, agregó que al ser un trabajo eminentemente físico, el tiempo “les juega una mala pasada” a los bomberos.

“Personas ya con cierta edad no estamos en capacidad de hacer esto”, aseveró.

Chaves, por su parte, añadió que la reforma propuesta no solo debería pensarse en virtud de los bomberos, sino también de sus usuarios.

“El usuario de nuestros servicios, la víctima, tiene derecho a que lo atienda alguien con capacidad física. Cuando se creó el régimen de pensiones era porque teníamos bomberos de 60-70 años que ya no eran aptos para el trabajo, aquí estamos hablando de condiciones para el bombero, pero del otro lado de la acera también hablamos de personas que atendemos y que se ven afectadas”, finalizó.

La propuesta ha sido bien acogida por la mayoría de la comisión, que está próxima a emitir un dictamen final.