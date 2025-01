Bojorges señala a Juan Carlos Hidalgo y al propio PUSC en medio de investigación judicial

El diputado Leslye Bojorges aseveró, este jueves, que una de las razones por las que se le vincula ahora con el expediente judicial “Madre Patria” es el miedo que existe en un sector del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de que él se convierta en el candidato presidencial rumbo al 2026.

“Creo que sienten pasos de animal grande, eso es lo que yo creo. Creo que tienen miedo, tienen miedo de que yo gane la convención del Partido Unidad Social Cristiana y me convierta en presidente de Costa Rica.

“Porque yo no le tengo miedo a nada, porque yo no tengo nada que ocultar y porque soy un hombre valiente que me enfrento a lo que sea”, dijo en medio de una amplia conferencia de prensa.

Bojorges, quien hasta hoy no había confirmado oficialmente la decisión de postular su nombre como precandidato del PUSC, aseguró que la campaña política ya empezó y que situaciones como esa diligencia judicial lo demuestran.

“¿Usted está diciendo que se está instrumentalizando a la Fiscalía General por un tema electoral?”, le consultó este medio.

“Yo no creo que haya nadie instrumentalizando el Poder Judicial, lo que sí creo es que evidentemente estamos en campaña política.

“Este año 2025 es un año electoral, yo soy candidato y claro que evidentemente tienen miedo, por mi valentía, de que yo me convierta en el candidato del Partido Unidad Social Cristiana y en el presidente de Costa Rica.

​¿Quién tiene miedo?

“Muchas personas, inclusive dentro del mismo Partido Unidad Social Cristiana. Pudo usted ver cuáles son las personas que apoyan la tendencia de Juan Carlos Hidalgo. Muchas personas dentro del Partido Unidad Social Cristiana no quieren a Leslye Bojorges, porque yo no represento la vieja guardia, porque yo no le agacho la cabeza a Miguel Ángel Rodríguez, porque yo no permito que a mí nadie me diga lo que yo tenga que hacer”, aseveró.

Por eso, dijo, no renunciará a la idea de presentar su precandidatura ni tampoco a la militancia dentro del PUSC.

“¿Por qué podría tener un impacto negativo (esta diligencia) si no me he robado nada, si no he hecho absolutamente nada ilícito, si no recibí un solo colón? Lo que hice fue ayudarle a una comunidad que no perdiera el servicio de transportes que tenía el barrio San José de Alajuela, yo creo que no me va a impactar en nada negativo”, finalizó.

Cortina de humo

Consultado por este medio, el expresidente del PUSC y ahora precandidato, Juan Carlos Hidalgo, aseguró que ningún investigado debería recurrir a “cortinas de humo” y exhortó al Tribunal de Ética y Disciplina del partido a ahondar en el proceso judicial que ahora investiga el Ministerio Público y la presunta participación de Bojorges.

“Apoyo totalmente a las autoridades judiciales que están haciendo lo que deben hacer, que es investigar las cosas que ellos van encontrando para esclarecer los hechos.

“Todas las personas investigadas tienen el derecho, y también el deber, de dar explicaciones por sus actuaciones a las autoridades, sin pretender recurrir a cortinas de humo. Dicho eso, que cada palo aguante su vela”, aseveró.

Hidalgo insistió en que el diputado Bojorges tiene que “profundizar en sus explicaciones” porque lo que investiga la Fiscalía, dijo, “no tiene nada que ver con política y todo con una investigación judicial de temas muy serios”.

“Hay un proceso judicial y vamos a ser respetuosos del mismo, esperemos que el tribunal abra una investigación al respecto”, finalizó.