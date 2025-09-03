Bojorges gana primer pulso y regresa a chats de fracción del PUSC

El diputado Leslye Bojorges ya regresó a los chats de la fracción socialcristiana, un primer triunfo en la guerra interna que se vive en el PUSC.

El jefe de fracción, Alejandro Pacheco, confirmó que Bojorges volvió a integrarse de lleno a la bancada a la espera de que el equipo legal emita una recomendación en el caso, la cual se conocerá hasta el próximo lunes.

“Lo tuvimos que incluir nuevamente a los chats donde manejamos toda la información, los controles y todo, está incluido hasta que tomemos una decisión el día lunes”, reconoció Pacheco.

Esa decisión llega apenas horas después de que Bojorges anunciara su negativa a declararse independiente, tal y como le pidieron sus compañeros de fracción y el candidato socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo.

El diputado alajuelense no solo se negó a irse, sino que además arremetió contra Hidalgo, a quien calificó de “incapaz” y “traidor” de quien dijo es el peor candidato de todos los que disputarán la venidera elección.

“Nos tomó por sorpresa, pensamos que él iba a acatar la decisión de la mayoría de la fracción, pero bueno, esto es así, en política uno no sabe por dónde va a saltar la liebre, entonces seguimos analizando y revisando jurisprudencia y revisando lo que tenemos para ver qué podemos hacer para continuar”, reconoció Pacheco.

El propio Bojorges aseguró en esa conferencia que la jurisprudencia en casos como el suyo siempre ha fallado en favor del diputado señalado, la última vez, con la disputa de Progreso Social Democrático con Pilar Cisneros y siete diputados más que se niegan a abandonar la divisa pese a que ya no militan en esta.

Esa dificultad fue reconocida por Pacheco.