Bogantes dice que referendo es una de las posibilidades para impulsar armonización eléctrica

La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, confirmó este martes que una de las opciones que el Gobierno analiza para aprobar la ley de armonización del sistema eléctrico es la convocatoria a un referendo.

En entrevista durante el programa En Profundidad, de Teletica.com, la jerarca reconoció que la posibilidad se ha discutido en medio de la urgencia del Ejecutivo por aprobar el proyecto que abriría el mercado eléctrico de Costa Rica.

“Es una de las posibilidades que se ha analizado (...) Este es un tema que urge que el país tome una decisión, la Asamblea Legislativa en este caso. Es un tema que se viene discutiendo desde los años 90”, reconoció la ministra.

Según Bogantes, otra de las opciones que se discute es modificar el texto para eliminar la calidad de institución autónoma que se le da en la propuesta actual al Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), que asumiría las funciones de control que hoy tiene el ICE.

La jerarca defendió que, con ese cambio, el texto dejaría de necesitar 38 votos y se podría aprobar con una mayoría simple como la que ahora mismo sí tiene el oficialismo.

Otra posibilidad que se discute es presentar un proyecto nuevo, pero ese camino retrasaría la discusión meses.

“Yo quiero pensar que este proyecto de ley se aprueba, y como dije, que el número de diputados que requerimos para esos 38 votos lo logramos conseguir”, dijo luego de asegurar que esperan contar con el apoyo de al menos siete diputados de Liberación Nacional, que es precisamente el partido del que nació el texto que actualmente está en discusión.

¿Y la oposición?

El Frente Amplio, principal opositor en la discusión de la apertura eléctrica, aseguró que no se opone al mecanismo de un referendo, pero duda de que la ley lo permita en esta discusión.

“Yo no tengo problema con plantear un referendo de algún tema, la cuestión con la electricidad es que estamos hablando de un servicio público básico, a mí me preocupa meter eso. Es como que hablemos de si el agua es un derecho humano.

“Yo de momento no lo veo ni bien ni mal, porque creo que habría que hacer el análisis de esas cuestiones”, aseguró la diputada Sigrid Segura.

La legisladora frenteamplista insistió en que, en caso de que se llevara adelante ese ejercicio de consulta popular, antes debería hacerse una fuerte campaña informativa que le permita a la ciudadanía entender, a cabalidad, la decisión a la que se enfrenta.