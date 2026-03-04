BCIE anuncia rebaja en tasas de interés de todos los créditos con Costa Rica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció, este miércoles, una rebaja de 0.15% en la tasa de interés de todos los créditos que mantiene con el Gobierno de Costa Rica.

Así lo confirmó el representante tico ante el banco, Erwen Masís, en la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial.

“El BCIE hizo un gran esfuerzo para pder bajar las tasas de todos los créditos que tiene con Costa Rica. Este esfuerzo le permitirá a los costarricenses, y al Gobierno de la República, un ahorro de más de $30 millones anuales.

“En cinco años, el ahorro de $150 millones permitirá que puedan reinvertir ese dinero en el desarrollo y bienestar de todos los costarricenses”, dijo Masís.

La rebaja afectará no solo a los contratos actuales, sino a los que ya están aprobados, pero todavía no en ejecución, como la ampliación de la Ruta 1 (San José - San Ramón) y el proyecto de tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana.

Precisamente estas dos últimas iniciativas, que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa, fueron las que propiciaron que la presidenta electa, Laura Fernández, acudiera al BCIE para renegociar las condiciones actuales.

“Me di a la tarea de conversar con el BCIE, de conversar con doña Gisela Sánchez (presidenta del banco) de manera directa, entablar con el banco una negociación que procure bajar las tasas de interés y la buena noticia es que no solo aceptaron bajar la tasa para el proyecto de la Ruta 1, sino que se compremetieron a bajar la tasa de todos los préstamos que tienen con Costa Rica”, celebró Fernández.

Esa decisión, dijo la futura mandataria, “deja sin excusas” a los actuales diputados para acelerar la aprobación de esos proyectos.