Baruch asegura que Pilar Cisneros le pidió ayuda para “desaparecer” a 'La Nación'

“Yo lo que le expliqué a doña Pilar es que yo no tengo negocios con el Gobierno, no necesito pedirles nada, no dependo de concesiones, licitaciones ni de ninguna cosa de esas y, por lo tanto, no necesito que me den nada, que mi interés es el país, que estaba realmente preocupado por cómo iba a quedar el país el 8 de mayo de 2026 (cuando termine el actual Gobierno)”, dijo.