Banderas, jaguares, sombreros y moda: así fue el ambiente previo al Traspaso de Poderes

Todo tipo de autobuses llenos, de los que bajaban decenas de personas. Unos eran de esos típicos amarillos, otros más lujosos, pero la mayoría hizo su ingreso al Estadio Nacional a pie.

El Traspaso de Poderes que le da el mandato a Laura Fernández por los próximos cuatro años reunió a miles de costarricenses de todas las clases sociales y llenó de un particular color los alrededores del reducto de La Sabana (ver galería de fotos adjunta).

El bulevar de Rohrmoser estuvo cerrado desde un día antes y algunos aprovecharon para seguir con su rutina clásica de ejercicio o bicicleta; eso sí, todo con una rigurosa seguridad.

Los cierres comenzaron desde un día antes/Crédito: José Fernando Araya.

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Los vendedores ambulantes hicieron el negocio /Crédito: José Fernando Araya.





Desde las 8 a. m. se abrieron las puertas del estadio para que la gente ingresara con boleto en mano.

Muchos estudiantes e indígenas fueron de los primeros en ordenarse en la fila para su ingreso.

Filas previas para el ingreso al Estadio Nacional /Crédito: José Fernando Araya.





Decenas de estudiantes fueron invitados al acto/Crédito: José Fernando Araya.





En medio de eso aparecieron los que trabajan bajo el sol, aprovechando las necesidades de los invitados: los vendedores ambulantes.

“No es como un partido de la Selección, pero el asunto se está moviendo, al menos para comernos algo hoy”, aseveró uno de ellos que no quiso dar su nombre, pues asegura que hoy todo es paz con la Policía Municipal; mañana no se sabe.

Una señora aprovechó para poner su venta/Crédito: José Fernando Araya.

Otro vendió calendarios/Crédito: José Fernando Araya.

​De hecho, las autoridades les dieron “chance” de vender, pero nada de poner los artículos en el suelo.

El principal invitado del evento fue el sol, de ahí que muchos corrieran para comprar un agüita o bien un sombrero con temática patria que estaba entre los 3.000 y los 5.000 colones.

Las banderitas estaban más baratas, a solo ₡1.000, pero al estadio solo ingresaban sin los “palitos” o mástiles de plástico.

Otro avispado aprovechó para vender hasta calendarios de la presidenta con el jaguar a la par. Porque el felino es el símbolo de moda.

Desde banderas con el jaguar, postales, pines y hasta uno en yeso que, por problemas de seguridad, no pudo llegar a manos de Rodrigo Chaves, presidente saliente y al que describieron como todo un “rockstar”.

Las banderas en apoyo al Chavismo no hicieron falta./Crédito: Fernando Araya.

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Un jaguar que no llegó al presidente/Crédito: José Fernando Araya.

Conforme pasaron los minutos, las filas comenzaban a hacerse más evidentes y a decenas les tocó esperar bajo el sol. Lo bueno es que la música de una gaita los acompañó en la espera.

Ahí se mezclaron todo tipo de modas. Los que parecían salir de la película “El Diablo viste a la moda” con sombreros de mucho lujo, hasta los que con un trapito lograron sortear la asoleada.

Moda y sombreros de lujo/Crédito: José Fernando Araya.

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Otros con un pañuelo para lidiar con el sol/Crédito: José Fernando Araya.

Al final, todos pasaron por un cinturón de seguridad pequeño y lograron acceder al estadio, que esperaba alrededor de 27 mil personas.

La Policía era la encargada de ubicar a las personas/Crédito: José Fernando Araya.

Así lucieron las filas/Crédito: José Fernando Araya.

La Policía Municipal tuvo que intervenir en un pequeño incidente con una persona, pero entre casi ocho oficiales lo metieron a una perrera, aunque les costó un poco.

Detenido en las afueras del traspaso de poderes/Crédito: Fernando Araya.

Ambiente multicolor, trajes de lujo, sombreros de todo tipo, sombrillas para el sol y muchas banderas de Costa Rica; así se vivió el retorno de un Traspaso de Poderes al histórico reducto de La Sabana.



