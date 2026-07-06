Banca para el Desarrollo colocó ₡1,9 billones en financiamiento en últimos cuatro años

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) colocó más de ₡1,937 billones mediante 492.000 créditos entre mayo de 2022 y mayo de 2026, así lo informó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).



De acuerdo con las cifras, una parte importante de los recursos se concentró en actividades consideradas estratégicas para la economía nacional. Del total desembolsado para ese periodo, un 35% financió actividades agrícolas.



El MEIC informó que cerca de cuatro de cada diez colones fueron colocados en regiones fuera de la Región Central y más de la mitad de los recursos llegó a distritos con menores índices de desarrollo social (ver video adjunto).



El Ministerio destacó que estos resultados responden a una estrategia orientada a ampliar el acceso al financiamiento para personas emprendedoras y pequeñas empresas, especialmente en zonas con mayores necesidades de desarrollo económico.



La ministra de Economía señaló que la oferta del Sistema de Banca para el Desarrollo no se limita al otorgamiento de créditos. También incluye programas de capital semilla y acompañamiento técnico para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los emprendimientos en distintas regiones del país.



Según la jerarca, estas herramientas buscan facilitar la consolidación de nuevos negocios, mejorar su capacidad productiva y promover la generación de empleo, mediante un esquema que combina financiamiento con asistencia técnica.