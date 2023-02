“Banal” e “irrelevante”: Nogui Acosta minimiza polémica en anuncio de “megacaso” fiscal

“No hay ninguna directriz ni ninguna acción que tenga que ver con ataque a prensa ni nada por el estilo, esto no tiene que ver con populismo, sino con una demanda de esta Asamblea y la ciudadanía por acciones decididas en contra de la evasión y el fraude fiscal, así que me parece que no tiene sentido decir que esto tiene alguna particularidad”, aseveró el ministro.