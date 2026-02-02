Bajó el abstencionismo: más ticos salieron a votar en este 2026

Más ticos asistieron a las urnas y le propinaron un tremendo golpe al abstencionismo en las elecciones presidenciales de este 2026.

La cifra para este año fue de 33.04%, según el primer corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el conteo del 31.14% de las mesas.

Eso significa una baja en relación con la elección anterior de 2022, que deparó una cifra récord de 40%.

Según datos del TSE, en un recopilado desde 1953 a la fecha, los años 1953 (32,8%) y 1958 (35,3%) encontraron una disminución significativa para los procesos electorales que se realizaron entre 1962 y 1994, donde la cifra se mantuvo entre un 18,2% y un 21,4% a lo largo de los años (como se aprecia en el gráfico adjunto).

Para las elecciones de 1998 se volvió a registrar un crecimiento importante de quienes no fueron a votar, con un 30%.

Posteriormente, en algunos procesos de 1998 hasta el 2018 continuó parecido hasta llegar a un 34,8% en 2006.

Más adelante, se llegó a un dato histórico en el 2022 con un 40%, que hoy se vuelve a bajar.

Cuadro