Avanza proyecto para permitir que concesiones de bus se amplíen automáticamente

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó este martes, por ajustada mayoría, el proyecto de ley que permitiría la ampliación automática de las concesiones en las rutas de autobús del país.

Se trata del expediente 24.911, impulsado por el oficialista Daniel Vargas, que reforma el artículo 21 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores (N.º 3503) para eliminar el plazo de siete años que hoy existe para los concesionarios.

La propuesta de Vargas, que ahora pasa al Plenario Legislativo, establece que el plazo se fijaría tomando en cuenta la inversión y el tiempo para amortizar el crédito de los concesionarios, de manera que los empresarios puedan diluir sus gastos en un periodo más amplio.

Esto, según Vargas, traería un beneficio para los usuarios en términos de tarifas.

La iniciativa también establece que el plazo será renovado “si el concesionario ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de sus obligaciones” sin necesidad de un concurso, como sucede hoy.

El proyecto se dictaminó con el voto afirmativo de Vargas, el también oficialista Jorge Antonio Rojas, la socialcristiana Daniela Rojas y el independiente Luis Diego Vargas, estos dos últimos también proponentes del proyecto.

En contra estuvieron Francisco Nicolás y Alejandra Larios (PLN), así como la frenteamplista Rocío Alfaro.

Esta última cuestionó que abrir el plazo y permitir renovaciones automáticas es hacerle un favor a decenas de empresarios que hoy dan un servicio deficiente, en muchos casos a precios elevados, precisamente debido a la falta de ofertas que existen para muchas rutas del país.