Autoridades legislativas no saben cómo lidiar con manifestación de diputada

La diputada independiente Nidia Céspedes continuará con su manifestación en el Plenario durante la Semana Santa, a pesar de que desde este viernes el edificio de la Asamblea Legislativa cerrará sus puertas.



Eso quiere decir que los servicios médicos, de alimentación o limpieza no estarán laborando, mientras que la seguridad será mínima.

Mediante un oficio enviado a la presidencia del Congreso, la diputada del bloque Nueva República comunicó que se mantendrá en el edificio al menos hasta el próximo lunes 5 de abril, cuando los diputados regresen de sus vacaciones de Semana Santa.

El departamento de Servicios Médicos de la Asamblea informó hoy a la administración y la presidencia que la diputada presenta un aumento en su presión sanguínea en los últimos días, luego de permanecer desde el lunes de pie y descalza en el centro del Plenario durante el día y parte de la noche.

Complicado

El diputado se desmarcó de la situación y aseguró que no es él ni el directorio el que le ha dado permiso a la diputada para realizar su manifestación desde el pasado lunes, pero aseguró que es un tema complejo pues no existe ningún precedente de un caso así, ni tampoco nada establecido en el reglamento que permita abordar el tema.

Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, confirmó que esta mañana conversó con Céspedes para conocer su estado de salud y para advertirle del cierre casi total del edificio.

Ahí, según dijo, le permitió hacer uso del parqueo para ingresar y salir en su vehículo y le concedió una ruta de acceso hasta el Plenario, pero le recordó que los servicios médicos y demás deberán correr por su propia cuenta.

El director reafirmó que por la tarde valorarán el tema porque efectivamente, ahora mismo, no saben cómo lidiar con la situación.

“Es muy delicado el tema, el diputado tiene inmunidad y no tiene relación con la Asamblea, no es empleado nuestro, es electo por la ciudadanía, hay que valorar todo esto. Tampoco hay reglamentación al respecto, no está estipulado nada así, entonces no es asunto fácil. En el transcurso del día tenemos que llegar a una decisión que no la perjudique a ella ni tampoco a la administración”, añadió.