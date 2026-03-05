Autoría por rebaja en tasas de interés del BCIE desata insultos y críticas en Plenario

La autoría por la rebaja en las tasas de interés que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció para todos los créditos que tiene con Costa Rica desató una ola de insultos y críticas en el Plenario Legislativo.

Todo comenzó cuando el oficialista Jorge Rojas aprovechó su control político para reiterar al Congreso la urgencia por aprobar el proyecto de ampliación de la Ruta 1 (San José - San Ramón) y asegurar que fue gracias a la presidenta electa, Laura Fernández, que el banco mejoró las condiciones crediticias.

Eso último ya lo había dicho la futura mandataria el miércoles de esta semana en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, donde aseguró que cumplió la promesa hecha a los jefes de fracción de renegociar esas tasas, algo que dijo fue posible por una llamada directa con la presidenta del BCIE, Gisella Sánchez.

Esas declaraciones provocaron indignación en los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que no solo defendieron que esa idea emanó del órgano, sino que explicaron que la rebaja de 0,15% en las tasas fue una decisión que el organismo multilateral tomó para todos sus países miembros.

“El descaro y el cinismo de doña Laura Fernández, que ayer en su conferencia de prensa dice: ‘Gracias a mí bajaron las tasas de interés, nos vamos a ahorrar $145 millones’, no se leyó la carta que le envió doña Gisella Sánchez, donde le dice que debido a la mejora en su calificación crediticia nos podemos dar el lujo de bajar las tasas de todos los créditos para todos los países miembros”, dijo el liberal Eli Feinzaig poco antes de llamar ignorante a Rojas y de decirle “reina de la mentira” a Pilar Cisneros.

La jefa del oficialismo salió al paso de las críticas y acusó a la oposición de mentir y de, además, ser mezquinos sobre los logros del Ejecutivo. ​

“Cómo les duele las verdades dichas en la cara. ¿Quién le pidió al BCIE la rebaja? ¿Fue la Comisión de Hacendarios? Porque yo no he visto esa carta. Hacendarios nunca pidió la rebaja, la pidió formalmente la presidenta electa Laura Fernández y la respuesta del BCIE es a la presidenta.

“¿Qué diferencia hace si esa rebaja es solo para Costa Rica o para todos los países? Lo importante es que la rebaja se la van a aplicar a Costa Rica y son $145 millones en los próximos cinco años. A ustedes les duele que este país pague menos”, dijo Cisneros.

Feinzaig desmintió a la periodista al recordarle que los diputados no pueden ir a negociar con los organismos multilaterales pues esa es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

El frenteamplista Jonathan Acuña, por su parte, recordó que el propio Ministerio de Hacienda aseguró, semanas atrás, que fue una gestión de la Comisión de Hacendarios y sus diputados la que llevó el tema hasta el BCIE, especialmente luego de demostrar que tenía una de las tasas más altas entre los demás organismos multilaterales con los que negocia el Gobierno costarricense.

