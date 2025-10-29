Aumentan voces que piden a Rándall Zúñiga apartarse de su cargo

Las voces que piden a Rándall Zúñiga apartarse de su cargo como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no dejan de aumentar.



Diputados, candidatos presidenciales y partidos políticos son parte de los actores que insisten en que Zúñiga debe enfrentar los señalamientos penales en su contra fuera de su puesto, como una forma de transparentar los procesos judiciales.



“Condeno de forma categórica el acoso, el abuso y toda expresión de violencia de género y sexual. Estos hechos deben ser investigados con independencia, sin revictimización y con medidas de protección a quienes denuncian (…) El jerarca debe rendir cuentas ante la justicia por los hechos señalados, incluido cualquier manejo irresponsable de información sensible.



“Por otra parte, para garantizar la confianza pública, corresponde su separación del cargo mientras se esclarecen los hechos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”, manifestó Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana y una de las primeras en manifestarse al respecto.



Álvaro Ramos (PLN) y Natalia Díaz (Unidos Podemos) fueron también parte de los aspirantes que pidieron la salida de Zúñiga, quien de momento enfrenta tres denuncias separadas por presunta violación.

“Es claro que una persona bajo investigaciones de esta magnitud no puede seguir al frente del principal órgano de investigación criminal mientras se aclaran los hechos.

“Por respeto a la institución, a sus funcionarios y, sobre todo, por el bien de Costa Rica, el director del OIJ debe apartarse de su cargo para permitir una investigación libre de presiones e interferencias”, aseveró Díaz.

La fracción del Frente Amplio también manifestó, en pleno, su rechazo a que el director se mantenga en su cargo en medio de la investigación.

“Por los alcances y potestades de su cargo y por la gravedad de denuncias en su contra, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, debe apartarse de sus funciones mientras se le investiga.

“Como siempre lo hemos sostenido y, en este caso no es la excepción, debemos garantizar la protección de las personas denunciantes y procurar que la investigación sea expedita y sin trabas de ningún tipo”, señaló la diputada y jefa de fracción del FA, Rocío Alfaro.

El Partido Liberal Progresista, por su parte, insistió en que la salida de Zúñiga le daría a la investigación un carácter “transparente e independiente”.

“El Partido Liberal Progresista hace un llamado respetuoso al director del Organismo de Investigación Judicial para que se aparte temporalmente de su cargo, con el fin de permitir el desarrollo de una investigación transparente, independiente y sin interferencias.

“Sin prejuzgar los hechos ni emitir conclusiones anticipadas, creemos que las denuncias conocidas exige actuar con responsabilidad institucional y respeto hacia las presuntas víctimas y al debido proceso”, aseveró la agrupación liberal.

El Poder Judicial confirmó que la Corte Plena se encuentra reunida este miércoles, de manera extraordinaria, para conocer el caso de Zúñiga.