Auditoría del MOPT se desliga de escándalo “Cochinilla”

La auditora general del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Irma Gómez, desligó este jueves a su área de cualquier responsabilidad en el escándalo de corrupción en obra pública conocido como “Cochinilla”.



En una acalorada comparecencia ante los diputados de la comisión que investiga el caso, la funcionaria insistió una y otra vez que las obras cuestionadas son competencia del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y que por lo tanto es la propia auditoría de ese órgano la encargada de fiscalizar.

Apenas iniciando, Gómez cuestionó que el auditor de Conavi, Reynaldo Vargas, sacó a la auditoría del MOPT de la investigación ordenada por el ministro Rodolfo Méndez Mata en el caso, asegurando que tenía “todo cubierto” y que esa decisión fue avalada por el jerarca.





“Si el ministro me instruye lo hago yo lo hago, pero no puedo entrar al Conavi a la fuerza. (…) El ministro me indicó que el consejo (administrador) toma la decisión de respaldar la posición del auditor del Conavi y que él continuará con la fiscalización y el ministro me agradece la colaboración”, dijo.

Esa afirmación originó una serie de airadas críticas entre los legisladores, que cuestionaron cómo la auditoría del MOPT se desliga de un caso así a pesar de que hay cinco funcionarios del ministerio investigados.

Los diputados criticaron no solo esa posición sino también que ambas auditorías se están “tirando la bola” sobre la responsabilidad de la fiscalización en el que ha sido calificado como el caso más importante de corrupción en obra pública en la historia de Costa Rica.

José María Villalta (Frente Amplio) fue más allá y denunció que existe un área gris en la ley que, adrede, defiende la impunidad.

“La auditoría del Conavi asegura que las sanciones vienen del MOPT y que ellos entonces lo trasladan al ministro, pero la auditoría del MOPT insiste en que no puede revisar las solicitudes del Conavi, entonces no hay nadie que verifique que esas recomendaciones lleguen a ninguna parte ni se cumpla con ninguna recomendación”, cuestionó el diputado.

“No me estoy tirando la bola con nadie, no me puedo permitir yo entrar a Conavi a pedir información. (…) Nosotros no somos administradores, somos auditores, no podemos imponer voluntad. ¡No puedo obligar a la administración!”, dijo Gómez con evidente molestia.