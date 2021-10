Auditoría de CEN-CINAI “aún no ha efectuado ningún estudio referente al CNP”

La Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) “aún no ha efectuado ningún estudio referente al Consejo Nacional de Producción (CNP)”. Así lo aseguró la auditora Mauren Navas, quien compareció ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos.

Navas detalló que fue hasta el pasado mes de agosto cuando recibió una denuncia por posibles inconsistencias en las compras realizadas.

“Conforme a su planificación, prioridades y recurso humano que se tiene, aún no ha efectuado ningún estudio referente al CNP. Además, anualmente nosotros le pedimos al jerarca que si tiene algún estudio que deba hacerlo que la Auditoría Interna y tampoco se nos ha ordenado que hagamos un estudio del CNP”, detalló Navas.

“En el mes de agosto de este año recibimos una denuncia relacionada, efectivamente, con esta inconsistencia. En el mes de agosto, o sea, hace dos meses. En este momento, nosotros estamos haciendo la ejecución de un plan de trabajo y estamos terminando informes. La misma (denuncia) se analizó y se admitió, pero al denunciante se le respondió que íbamos a analizar la posibilidad de hacer el informe en el plan de trabajo 2022”, agregó.

La auditora detalló que un 20% del presupuesto de los CEN-CINAI está destinado a las compras con el CNP, lo que representa unos 20.000 millones al año.

“Hay una obligación de las instituciones públicas del Estado a hacer las compras con el CNP, a pesar de que haya posibles inconsistencias, sobreprecios, malos servicios, entre otros. La Auditoría no podría decirles, señores diputados, que existe eso porque hace poco se nos denunció”, expresó la primera compareciente de la jornada. Lea también Política Sobreprecio del CNP en huevo disparó crisis en el sector, afirma cámara de avicultores Según la cámara, el año pasado el CNP llegó a pagar más de ₡700 de diferencia en el kilo de huevo, lo que disparó la demanda y se trajo abajo el precio de mercado.





Reclamos

“Es un dineral lo que se paga, son recursos públicos, ha sido bastante debatido en la opinión pública la existencia de sobreprecios por parte del CNP y obviamente que extraña que se muevan solo a partir de una denuncia”, cuestionó el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.

“Pero, en todo caso, señora auditora, ¿tiene usted algo que decirle a esta comisión que nos resulte de utilidad?”, le consultó. “No hay hechos comprobados, yo no puedo hacer afirmaciones de las cuales yo no tengo evidencia suficiente y competente para acusar a alguien, entonces no puedo hacer dicha afirmación”, respondió Navas.



Benavides consideró que las responsabilidades de la auditora "no están muy bien atendidas". "Es mi opinión particular", concluyó.

Este jueves también comparecieron el ministro de Salud, Daniel Salas, y la directora nacional de los CEN-CINAI, Lidia Conejo.

"No es nuestra labor ver directamente, con los proveedores del CNP, qué es lo que está pasando con los precios", dijo el jerarca. Además, manifestó que pidieron al CNP una revisión de algunos precios, los cuales, según reveló, bajaron en julio.