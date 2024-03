Audiencia de caso Bancrédito reprogramada para 2025 por incapacidad médica

“Creo que esto debió haber sido previsto. La Contraloría es una institución que cuenta con un amplio cuerpo de personas especialistas en Derecho y que podría haber tomado las previsiones del caso. No puedo decir que me molesta o no, porque es mi trabajo, pero sí genera en las personas contra las que se sigue un proceso de esta naturaleza que esto vaya a tardar un año más de lo que ya ha tardado. Ha sido un proceso muy demorado y quienes sufren las consecuencias son las personas que tienen que seguir enfrentando un proceso de esta naturaleza”, expuso por su lado el representante de Fallas Venegas, Marvin Carvajal Pérez.