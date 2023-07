Asesor de Chaves pidió a exjerarca del PANI "proceder bien" en custodia de hijos de Baruch

"Recibí una llama inusual de Presidencia, muy inusual. ‘Mire, doña Gloriana, hay una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI. ¿Usted puede revisar el expediente?’. Y yo: ‘Sí, ¿de qué se trata? Cuénteme’. ‘Se llama fulana de tal', ni siquiera sé el nombre, era un nombre judío, y en el PANI de Santa Ana.

"Dice el jefe que con mucho cuidado, que el PANI proceda bien. No me pidió expresamente nada ilegal, lo que me dijo es que proceda bien porque se trata de los hijos, o del hijo, la verdad no me acuerdo, de don Leonel Baruch", relató la expresidenta de la institución bajo juramento.