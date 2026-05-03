Ariel Robles recorrerá el país antes de asumir su nuevo rol en el Frente Amplio

El excandidato presidencial, Ariel Robles, iniciará en las próximas semanas un recorrido territorial antes de asumir el nuevo rol que tendrá en el Frente Amplio.

El ahora exdiputado reconoció que el movimiento político que quiere impulsar está lejos de la Asamblea Legislativa y que, por eso, se acercará a las comunidades como un primer paso.

“La idea es poder recorrer el país para conversar con las personas. Lo hemos conversado, hemos hablado... Yo tengo toda la intención de poder apoyar a la fracción en el periodo que esté acá, tengo toda la intención de apoyar al partido; sin embargo, no me veo en una labor muy institucional.

“Creo que realmente la construcción, el movimiento político que representamos, está afuera de este edificio. No se puede concentrar solamente acá (en la Asamblea)”, aseveró.

Robles insistió en que mantendrá su rol de oposición, pero que ahora duda de que el mejor lugar para ejercer ese contrapeso sea en Cuesta de Moras.

“Tal vez, a lo largo del tiempo, el pensar que la oposición al Gobierno de turno se tejía solamente dentro de una Asamblea Legislativa, capaz que no ha sido lo más indicado ni para los movimientos políticos partidarios ni tampoco para los movimientos sociales.

“Entonces mi intención es poder colaborar más hacia afuera, pero siempre con un vínculo con el partido y siempre con un vínculo con la fracción a la cual voy a estar lo más cerca posible en todo ese periodo; y bueno, yo creo que hay muchísimas formas en las que se puede aportar”, añadió.

El Frente Amplio ya había adelantado que quería el liderazgo de Robles en la agrupación, sin que hasta ahora se anuncie formalmente cuál será el cargo que ejercerá.