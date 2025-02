Arias responde a Chaves: “Lamento que el Presidente renuncie a combatir la inseguridad”

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, respondió este jueves a las declaraciones del presidente Chaves, emitidas el miércoles durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.

Arias aseguró que le tomó por sorpresa “el enojo desmesurado” de Chaves por algo que calificó como “una simple invitación para algo que es de interés público”.

El máximo jerarca del Poder Legislativo incluso dijo que la próxima vez que le envíe una nota al presidente de la República, la acompañará de una bolsa de té de tilo, “para que no se altere tanto”.

“Más allá de los predecibles intentos de desprestigio usuales y repetitivos a los que nos tiene ya acostumbrados, semana tras semana, me parece muy grave lo que pasó porque el presidente Chaves ayer anunció que abandona cualquier relación con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, lamentó Arias Sánchez.

El legislador aseguró que Chaves está evadiendo su responsabilidad en el tema de seguridad, porque él es quien tiene el control de la Fuerza Pública y de las políticas públicas y económicas, instrumentos que calificó como “claves” para prevenir los delitos futuros.

Arias afirmó que de los 10 proyectos acordados entre los tres poderes de la República en materia de seguridad, ocho ya fueron aprobados, por lo que la reunión buscaba establecer nuevos objetivos y sumar más iniciativas de ley para discutirlas en los próximos meses.

“Yo lamento mucho que el Presidente renuncie a su obligación de combatir la inseguridad y de trabajar con los otros poderes. […] Si el señor Rodrigo Chaves cambia de opinión y quiere colaborar y participar como debería, las puertas están abiertas para que trabajemos todos juntos”, finalizó el presidente legislativo.

Arias confirmó que la reunión sigue en pie para el 26 de febrero a las 10 a. m. porque el resto de los invitados sí confirmaron su participación.

La respuesta del jerarca del Congreso surge luego de que Rodrigo Chaves leyera, durante el Consejo de Gobierno, con tono de burla, la invitación que le envió Arias, misma que calificó como una “payasada”.

Chaves cuestionó, sobre todo, la negativa que tanto Arias como Orlando Aguirre tuvieron para el debate público al que él los retó sobre el trabajo de los supremos poderes a finales del año anterior.

“Cuando tenga la hombría, la valentía, el patriotismo de pararse a la par mía junto con don Orlando Aguirre a decir qué es lo que está verdaderamente mal en este Poder Judicial y en la infertilidad de su Asamblea Legislativa, ese día me llama. Con cartitas así, usted no me va a hacer perder el tiempo. Si sabe contar, Rodrigo Arias, no cuente conmigo en sus objetivos politiqueros”, dijo ayer el presidente de la República.