Arias reitera invitación a Chaves: “habrá buen café y galletas María”

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, volvió a lanzar una invitación a Rodrigo Chaves para que participe en la reunión contra la criminalidad que tendrá lugar el próximo 26 de febrero.

Arias aseguró, en entrevista con Teletica.com, que la última vez que Chaves se negó a asistir “apareció de sorpresa”, por lo que no renuncia a esa posibilidad.

“La última vez me dijo que no iba a ir y apareció de sorpresa en la reunión, a lo mejor ahora aparece de sorpresa en esta. Por lo menos ahí habrá buen café y galletas María”, afirmó Arias.

Las palabras de Arias llegan días después de que Chaves descartara participar del encuentro, al que calificó como una pérdida de tiempo y una payasada.

“Si ellos quieren dialogar, hagámoslo frente a una cámara, con un podio cada uno, y yo les voy a decir ‘miren, ustedes esto es lo que han hecho, poco sirve, y lo que no han hecho, que es una gran ofensa' y que ellos me digan a mí que no he hecho yo, o mejor dicho, mis colegas de la Fuerza Pública.