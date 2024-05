Arias: “Le agradezco al Presidente que se desvele pensando en que yo pueda ser candidato”

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, tuvo fuertes palabras contra Rodrigo Chaves este jueves, luego de que el mandatario insinuara ayer que el liberacionista tiene interés en ser candidato presidencial.



“Le agradezco al Presidente que se desvele pensando en que yo pueda ser candidato, pero quiero decirles que no va a ser don Rodrigo Chaves quien determine mi futuro.

“Yo ese tema no lo he pensado, no es el momento para hablar de él, ahora lo que urge es ponerse a trabajar por otras cosas en el país”, aseveró.