Arias afirma que Chaves le pidió dejar vencer comisión de financiamiento a cambio de votos

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró este martes que el presidente Rodrigo Chaves le ofreció los votos del oficialismo a cambio de dejar vencer el plazo de la comisión especial que investigó el financiamiento de la campaña electoral de 2022.

Lo hizo en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, mientras el liberacionista repasaba las negociaciones que enfrentó para mantenerse tres años como cabeza del Congreso.

Esta noche se le consultó a Casa Presidencial y al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, por una reacción. El jerarca remitió al correo oficial de Presidencia para gestionar la solicitud. Al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.

En la entrevista, Arias detalló lo que calificó como “un momento muy duro” la conversación que tuvo con el mandatario.

“Era la comisión investigadora de partidos políticos, que se vencía en Semana Santa y que coincidía con las vacaciones. A mí se me insinuó que si no se hacía nada esa comisión, pues podía vencer el plazo y me dieron a entender que, si eso era sí, pues los votos podrían estar disponibles. Yo sencillamente, mi reacción es que yo no podía hacer eso porque era incumplir mis obligaciones como presidente del Congreso”, afirmó el diputado.