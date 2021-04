Araya afirma que Desanti lo convocó para tratar de impedir candidatura de Figueres

Rolando Araya aseguró este jueves que antes de dar la adhesión a José María Figueres, Antonio Álvarez Desanti lo llamó para intentar impedir la candidatura del expresidente.



La afirmación la hizo minutos después de hacer oficial su precandidatura y convertirse así en el tercer aspirante verdiblanco a la elección interna de junio próximo.

“Don Antonio Álvarez convocó varias reuniones para que juntos impidiéramos la candidatura de José María Figueres que sería un peligro para el eventual triunfo del Partido Liberación Nacional y nos reunimos, yo le dije yo no me retiro, si quieren apoyarme aquí está; y de pronto, sorpresivamente, después de haber dicho todo lo que decía de José María Figueres, aparece al lado de él.

“Entonces a mí me parece que esa alianza no se hizo por amor, se hizo por conveniencia, y si están pretendiendo que les va a salir algo bueno lo que les va a salir es un Frankenstein político”, aseguró.

Araya presentó su nombre en medio de fuerte acusaciones contra el gobierno del PAC por ser “el fraude moral más grande de la historia” y contra su propio partido por la decadencia que enfrenta.

Reconoció, además, que su salida de las filas liberacionistas en 2008 posiblemente le restará apoyo, pero que él no es responsable del “desastre” que es hoy el PLN y que dará cuenta y responderá a quienes estén resentidos por su decisión.

También reconoció que la decisión de su hermano, el alcalde de San José Johnny Araya, de no apoyar su precandidatura sino la de Roberto Thompson fue un golpe para el que no estaba preparado.

“Fue un golpe muy fuerte, tengo que confesarlo, yo no estaba preparado para que Johnny no me acompañara (…) A la larga algo que no sé, algo me resiente que yo le hice a él, porque no puede ser de otra manera, y estoy esperando para que cuando esto pase, espero ser el candidato y poder darle un beso y un abrazo porque es mi hermano y yo lo amo, pese a que no esté conmigo”, aseguró.

Araya también adelantó que no llega solo a esa firma, pues el aspirante verdiblanco Alcides López finalmente se hizo a un lado y lo apoyará en carrera electoral.

“A Alcides lo conocí hace muchos años, hizo el intento de inscribirse como candidato, me llamó hace unos días para decirme que no lo iba a hacer y que quería darme el apoyo, yo estoy muy contento de eso y por supuesto le di la bienvenida”, finalizó.