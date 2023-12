Aquí Costa Rica Manda queda fuera de elecciones para alcaldías, vicealcaldías y regidurías

“En concreto, el PACRM no consiguió, en ninguna de las tres ocasiones que lo intentó, que la Asamblea Nacional definiera esos encabezamientos cumpliendo las reglas de la paridad horizontal, con lo cual la contienda interna para definir las candidaturas que la agrupación presentaría a las sindicaturas no pudo haber arrancado, ni siquiera debió ser convocada, pues es evidente que el partido no consiguió satisfacer las reglas dispuestas por el Código Electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones para satisfacer la paridad horizontal para las sindicaturas”, dice la resolución final.