Aprobado en definitiva proyecto de financiamiento para el tren eléctrico de pasajeros

El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en segundo debate y por unanimidad, el financiamiento del esperado proyecto de Tren Rápido de Pasajeros del Gran Área Metropolitana (GAM).

Se trata del expediente 25.291, que agrupa los créditos por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $250 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para esa ambiciosa iniciativa que lleva años como una promesa.

Los $800 millones permitirán financiar las líneas 1 (Cartago - San José) y 2 (San José - Heredia – Alajuela) del tren que recorrerá el GAM y que promete redefinir el transporte público en el país.

El texto aprobado incluye controles y protocolos para impulsar la transparencia y mecanismos de trazabilidad en la contratación y rendición de cuentas.

Más créditos

Junto a esos empréstitos, el Congreso también aprobó dos proyectos de financiamiento más: uno para reconstrucción y desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático y otro para el desarrollo sostenible de la agricultura.

Entre ambos, se sumaron $500 millones, más de los $800 del tren eléctrico.

Esos niveles de endeudamiento despertaron también preocupaciones entre los legisladores, que votaron a favor, pero dejaron constancia del problema que eso podría traer a futuro.

“Los expedientes que estamos aprobando, uno por $350 millones para reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima y otro por cerca de $140 millones para agricultura sostenible y competitiva, suman aproximadamente $500 millones.

“Por eso debemos hablar con números claros: Costa Rica cerró 2025 con una deuda de 31 billones y una relación deuda-PIB de 60,4%. Con un tipo de cambio de ₡510, el impacto inicial sería de ₡247 mil millones. Con solo aprobar estos créditos, la deuda pública aumentaría a 60,88%, es decir, casi medio punto adicional, sin contar el problema si el colón se devalúa aún más”, cuestionó Abril Gordienko.

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