Aprobada reforma para quitar libertad condicional a quienes sean arrestados mientras la disfrutan

“La pretensión de este proyecto es que se levante el beneficio, se le detenga, se le quite el beneficio y vaya para la cárcel, pero por un delito que no se ha sido juzgado y si no ha sido juzgado no cumple con los requisitos del artículo 39 de la Constitución Política que dice que nadie puede ser sentenciado si no se respeta el derecho del debido proceso”, afirmó.