"Aplican un doble rasero", dice exdiputada a la que Consejo de Gobierno rechazó para CCSS

La exdiputada Rocío Alfaro acusó al Consejo de Gobierno de crear requisitos para rechazar su nombramiento como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También alegó que esos mismos requerimientos no fueron aplicados en las designaciones hechas por otros sectores.

La negativa a la designación se dio por su falta de competencia en materia económica, participación activa en política, incompatibilidad operativa por potencial conflicto de intereses y "prejuzgamiento" por opiniones emitidas en relación con decisiones institucionales.

Sin embargo, la excongresista del Partido Frente Amplio (PFA) cree que esos motivos no tienen sustento legal.

Incluso calificó como "pretexto" lo relacionado con su formación, pues desde su perspectiva se desconocen los conocimientos que implica la maestría en Ciencias Sociales que posee, así como su experiencia como asesora legislativa y sindical.

"Están aplicando un doble rasero, efectivamente, dependiendo de quién es el que está representando, dependiendo de su posición de cara a las propuestas que ha anticipado el Consejo de Gobierno y lo más curioso es que lo hace una Presidencia Ejecutiva que incumple de forma absoluta los requisitos de formación y experiencia que ella exige a las demás personas", indicó la exlegisladora.

Alfaro además se dijo sorprendida porque el Consejo de Gobierno consideró como "un menoscabo sobre su máxima honorabilidad" la labor de fiscalización y control político que llevó a cabo en el pasado periodo constitucional (2022-2026) en el Congreso.

De hecho, la exlegisladora destacó por su participación en la comisión especial que investigó supuestas anomalías en la institución más importante del país; en particular, situaciones relacionadas con el escándalo de corrupción conocido como "Barrenador", en el que el Ministerio Público persigue aparentes favorecimientos en la contratación de cooperativas para la administración de equipos básicos de atención integral en salud (ebáis).

"Nos parece que podría ser una de las causas profundas que hay detrás de esta obstaculización de la representación sindical. No se quiere una fiscalización profunda, no se quiere una voz crítica, no se quiere que la voz de los trabajadores y trabajadoras de este país, que son quienes están sosteniendo económicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque el Estado no está pagando, tenga una voz en las decisiones que se van a tomar. "Creemos que es evidente que se quiere hacer de facto una transformación en la configuración de la administración de la Caja; ya ha sido anunciado por la señora presidenta (Laura Fernández) que ella quisiera un modelo de carácter empresarial, lo cual tendría que hacer pensar a toda la población quién puede pagar un seguro para cubrirse sus necesidades en los seguros de carácter empresarial que tienen otros países y que jamás se acercan a la seguridad social con su administración", agregó Alfaro.

La exdiputada señaló que, frente a esa situación, las organizaciones de trabajadores optaron por hacer una unidad "muy fuerte", que queda de manifiesto cuando se observa que el Consejo de Gobierno no cuestionó de ninguna manera la asamblea celebrada el 9 de junio pasado.

Sobre las manifestaciones de Alfaro, Teletica.com tiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de Casa Presidencial y la Caja de Seguro Social.