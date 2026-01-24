Antidebate: Los problemas que cada candidato llevó a la mesa

En el Antidebate de TDMás, transmitido el pasado miércoles 21 de enero, un formato sin moderación, permitió que los candidatos presidenciales señalaran como banderas rojas los problemas que consideran más urgentes para el país.

Álvaro Ramos (PLN), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Juan Carlos Hidalgo (PUSC) y Ariel Robles (Frente Amplio) eligieron un tema cada uno para discutirlo con sus contrincantes y exponer las prioridades de sus agendas de gobierno.

Seguridad

La primera en poner su tema sobre la mesa fue la candidata Claudia Dobles, quien decidió conversar sobre seguridad.

En esa línea, Ariel Robles afirmó que existe un punto de coincidencia entre las candidaturas y sostuvo:

“Yo creo que una coincidencia que tenemos es que entendemos que primero pasa por una recuperación del territorio”, citando como ejemplo el gobierno de Laura Chinchilla por su enfoque punitivo y preventivo”, indicó el candidato.

Por su parte, Hidalgo afirmó que hay que volver a poner la Policía de Control de Drogas en aeropuertos y fronteras, mientras Dobles coincidió en la necesidad de más recursos, más tecnología, más políticas y los megaoperativos” para el control territorial.

También se destacó el trabajo interinstitucional con el OIJ y el Ministerio Público, la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia financiera.

“Más inteligencia, especialmente inteligencia financiera. O sea, hay que seguir la plata”, dijo Hidalgo.

Ley de ﻿ olvido ﻿ para deudas

Cuando llegó el turno del candidato Álvaro Ramos, este propuso su iniciativa para promover la ley de olvido para endeudamientos, afirmando que más de 700 mil familias están manchados a nivel judicial.

“Aquí un emprendedor de buena fe queda manchado para siempre, cuesta un mundo que los bancos le vuelvan a prestar”, indicó Ramos.

Todos estuvieron de acuerdo, aunque Claudia Dobles afirmó que hay quienes aunque no estén manchados no son sujetos a crédito, por lo que afirmó que es necesario fortalecer el microcrédito para evitar que las personas en estos contextos se vean obligadas a adquirir préstamos gota a gota.

Juan Carlos Hidalgo contribuyó a la conversación afirmando que es necesario flexibilizar la Ley de Usura.

Cuido

El tema planteado por Juan Carlos Hidalgo fue el gran desafío que enfrenta el país para lograr que el cuido y la maternidad no se conviertan en un obstáculo para las mujeres.

Claudia Dobles aprovechó el espacio para recordar su propuesta del Sistema Nacional de Cuido, destacando que el cuido es un trabajo que genera grandes beneficios para la sociedad y que, en su mayoría, es asumido por mujeres.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo afirmó que es necesario que el cuido contemple no solo a niños, sino también a adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre los beneficios de fortalecer este sistema, los candidatos señalaron que permitiría incorporar a más mujeres a la fuerza laboral, brindar educación temprana a los niños y desarrollar una economía del cuido.

Álvaro Ramos afirmó que es importante contar con alternativas de copago para el cuido, especialmente para las personas que se encuentran en un “limbo”: aquellas que no tienen pocos recursos, pero tampoco la capacidad económica para pagar una guardería privada.

Finalmente, se planteó la necesidad de fortalecer la red de cuido mediante la ampliación de horarios.

Educación

El tema planteado por Ariel Robles fue educación, área en la que señaló la importancia de que responda a las lógicas del mercado y de la sociedad actual, así como la necesidad de impulsar un cambio en el modelo educativo.

Álvaro Ramos afirmó que, si bien es posible modificar los currículos, no se han hecho esfuerzos suficientes para expandir modelos que han demostrado funcionar, como los colegios científicos o los liceos bilingües.

El candidato verdiblanco indicó además que es clave implementar un modelo de mentoría, en el que exista un acompañamiento a los docentes por parte de otros educadores con mayor experiencia en cada materia.

Por su parte, Claudia Dobles sostuvo que es necesario digitalizar los sistemas del Ministerio de Educación Pública (MEP) para reducir las cargas administrativas que enfrentan los docentes.

Juan Carlos Hidalgo puso sobre la mesa la posibilidad de implementar un sistema en el que los fondos de pensiones financien la construcción de infraestructura educativa.

El Antidebate de TDMás puede volver a verse a través de la aplicación TDMax, así como en las plataformas de Facebook y YouTube de Teletica Radio.