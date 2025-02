Ante falta de votos, oposición retrasa análisis de veto a proyecto de vuelos baratos

La falta de votos impidió que el Plenario Legislativo analizara este lunes el eventual resello al decreto legislativo 10.643, “Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica”.

Desde la semana anterior, las jefaturas de fracción habían acordado que esta tarde se realizaría un debate reglado para conocer el veto presidencial y votar ese resello, para el que se necesitan, cuando menos, 38 votos.

El problema para la oposición es que a la sesión solo llegaron 42 legisladores, incluidos los oficialistas, que precisamente se oponen a que el proyecto se convierta en ley.

Minutos antes, la oficialista Pilar Cisneros había dado una conferencia de prensa, junto a su bancada, para arremeter contra esa decisión.

“Esto es una jugarreta sucia y vil para no votar el proyecto porque saben que no tienen los votos. Pasamos 20 minutos discutiendo algo que no tenía discusión y luego rompieron el cuórum para que se pasaran las 4 p. m. y no pudiera votarse la posposición.