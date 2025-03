Ante falta de recursos, PAC promoverá convención cerrada

El Partido Acción Ciudadana (PAC) intentará evitar una convención abierta para definir la persona que los representará en la elección presidencial de 2026.

Fabián Solano, presidente de esa agrupación, confirmó que ese interés pasa por dos razones: la estrecha situación económica que tiene actualmente el partido y la necesidad de enviar un mensaje de unión hacia la ciudadanía.

Solano precisó que, aunque el partido ha tenido unos años financieros “estables”, también han sido “ajustados”, en gran medida por la condena por estafa que pesa en su contra desde 2021.

En el otro punto, está la necesidad de colocar al partido “en una posición competitiva” de cara al electorado, especialmente luego del fracaso en las elecciones de 2022, donde el PAC no solo perdió la presidencia, sino que además no alcanzó ninguna diputación, todo esto luego de ocho años en el poder.

“Hemos llegado a un estado de unión, que no quiere decir que no haya discrepancias normales como en toda organización, que no existan diferentes tipos de pensamiento o distintos planteamientos, pero no queremos grandes procesos internos, tenemos claros los objetivos y que las discrepancias no están a lo interno ni con otras agrupaciones”, afirmó Solano.