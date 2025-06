Ante cuestionamientos, Rodrigo Chaves niega visitas de Celso Gamboa

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó la tarde de este miércoles que el abogado Celso Gamboa haya ingresado alguna vez a la Casa Presidencial durante su administración.

Incluso, el mandatario aseguró que ni siquiera conoce al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, quien descuenta dos meses de detención provisional en el marco de una solicitud de extradición por aparente narcotráfico, planteado por la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

En esa gestión, la oficina antinarcóticos incluyó una grabación revelada por el medio CR Hoy, en la que Gamboa dijo a dos socios criminales que el Gobierno —presuntamente— le concedía acceso para que sus cargamentos de cocaína ingresaran a Costa Rica, ya fuera por aguas del Atlántico o del Pacífico.

Precisamente, ante esa publicación, el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, pidió a la Casa Presidencial información sobre cualquier visita que el también exfiscal haya realizado en el presente Gobierno.

Ante una pregunta que le fue realizada durante su conferencia de prensa semanal, Chaves aprovechó para dirigirse al diputado.

"Celso Gamboa (...) a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo, y que no conocía. Ahora Alejandro Pacheco manda una carta que dice que cuántas veces ha venido Celso Gamboa a la Casa Presidencial en este gobierno. Alejandro: ¡Cero! Él trabajaba aquí en el Gobierno de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Aquí ha venido cero", manifestó el mandatario.