Ante crisis de transporte público, FA propone que municipalidades administren autobuses

Ante la crisis de transporte público que afecta a miles de usuarios de autobús en el país, el Frente Amplio presentó este jueves un proyecto de ley que permitiría a las municipalidades gestionar ese servicio entre sus diferentes distritos.

La iniciativa, del diputado Antonio Ortega, propone crear un reglamento para darle a los gobiernos locales la potestad de definir sus rutas de autobús, participar de los procesos de licitación y concesión, supervisar el servicio e incluso aplicar mecanismos de control y sanción.

Para esto, se crearía en cada gobierno local una “Unidad Técnica de Transporte Local”, que coordinaría esos trabajos junto al Consejo de Transporte Público (CTP).

“Entre sus principales beneficios para las personas usuarias se encuentran una mayor cobertura de rutas entre distritos, mejores tiempos de traslado, servicios más seguros y accesibles, así como mayor transparencia y participación en la planificación del transporte”, aseguró Ortega.





El proyecto establece una implementación piloto en el cantón de Curridabat, con el fin de evaluar y perfeccionar el modelo antes de su eventual expansión a otras municipalidades del país.

El proyecto, tramitado bajo el expediente 25.456, deberá ser asignado a comisión para iniciar con su discusión y análisis.