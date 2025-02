Anna Katharina Müller prohibió reuniones de funcionarios del MEP con diputados

La exministra Anna Katharina Müller prohibió todo vínculo entre personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y diputados.

Esa “directriz tajante” fue concluida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras intervenciones realizadas en el marco del caso policialmente conocido como Richter, en el que la Fiscalía General persigue al congresista Leslye Bojorges por aparente tráfico de influencias.

Pero el propio sucesor de Müller, Leonardo Sánchez, confirmó haber recibido la instrucción, al ser consultado por Teletica.com.

"Es una directriz verbal, no está por escrito", indicó el jerarca en una entrevista con este medio.

La prohibición fue extraída por la Policía Judicial de una comunicación que el legislador mantuvo con la directora de Infraestructura Estudiantil de la cartera, Lourdes Sáurez, que ocurrió 26 de junio pasado.

Bojorges llamó a Sáurez y la saludó como “amiga”, antes de consultarle sobre una gira en la que ambos tenían previsto participar dos días más tarde.



“Vamos a tener que… (sic) porque ya me castigaron y no puedo andar con ningún diputado en ningún lado”, señala la ampliación del informe 75-OECDO-2024 —dada a conocer por Telenoticias— al citar un extracto de la conversación intervenida.

El Organismo de Investigación Judicial determinó que el impedimento fue impuesto ese mismo día por Müller.

También, se menciona que la directora pidió al congresista que le dijera a la entonces ministra que Sáurez iría a la “Muni de Zarcero” a ver un tema relacionado con aguas de la escuela Salustio Camacho. En ese sentido, la funcionaria indicó a Bojorges que le pusiera un mensaje a “Leo” (no se precisa quién es) o a Müller, pero sin que estos supieran que habían conversado antes. “Listo, ya lo resuelvo”, respondió el legislador.

Esa comunicación es parte de los elementos que llevan a la Policía Judicial a concluir que existía cercanía, favorecimientos y complacencias entre Bojorges y Sáurez.

Sobre la prohibición, Teletica.com intentó conversar con la exministra para conocer las razones por las que impuso esa medida; sin embargo, esta no atendió los mensajes a su celular.

No obstante, desde el 27 de enero pasado, ante las revelaciones de Telenoticias, el despacho de la entonces ministra indicó que para ese momento no había sido notificada sobre las diligencias hechas por el Ministerio Público en el escándalo de presunta corrupción.



“Una fortaleza”

Un día más tarde, Leslye Bojorges —ante una interlocutora que no se identificó, pero que el Organismo de Investigación Judicial presume que es Lourdes Sáurez— subió el tono en relación con la “directriz”.



En la llamada, el diputado alardeó sobre la relación que tenía en ese momento con el presidente Rodrigo Chaves. Públicamente, esa cercanía entre ambos era notoria, pero se deterioró a finales del año pasado.

Incluso el 29 de enero anterior, el mandatario dijo en una conferencia de prensa que la relación se rompió porque el diputado le “mintió abiertamente” y precisó dos hechos: su respaldo al voto de censura contra Anna Katharina Müller y al resello del veto parcial de Chaves a una ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE).

El gobernante mencionó que existía una tercera “mentira”, pero dijo no recordarlo en el momento.

Sin embargo, cuando todavía había simpatía entre los políticos, Bojorges hasta trasmitió una queja a Chaves sobre “una ministra de Educación”, por lo que esta última fue reprendida.

El propio congresista reconoció que llamó al presidente y le dijo que “lo que había hecho la ministra era peor que lo que hizo la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) de Carlos Alvarado”, y que el mandatario llamó a su jerarca y le indicó que “hasta que Leslye a mí no me llame y me diga que esto está resuelto, usted va a tener problemas conmigo”.



Bojorges agregó que, por la reacción “desesperada” de Müller después de esa situación (que no se detalla), él veía “una fortaleza” el que la jerarca dieran “esa orden” de prohibición a servidores de vincularse con legisladores.

La Policía Judicial determinó aquello como una “demostración de autoridad” de parte del parlamentario, “con la presunta 'venia' del presidente (Chaves), lo cual le facilitaría incidir en decisiones de dicho ministerio”.

Diferencias

Tras reconocer la existencia de la “directriz”, Leonardo Sánchez hizo una “aclaración”, con la que hizo ver que el Ministerio de Educación es la cartera más grande y con mayor población meta de Costa Rica.

Por ende, desde su perspectiva, en la institución debe prevalecer la transparencia.

"Eso quiere decir que toda la población tiene derecho a informarse de lo que hacemos nosotros, tiene derecho a cuestionar, tiene derecho a preguntarse. "Y, por tanto, al menos mientras yo esté acá, hay puertas abiertas con los medios de comunicación, para todo lo que tengan que preguntar, bueno o malo. Con los diputados, siempre y cuando se haga con el mecanismo formal. Con esto quiero decir que ellos simplemente mandan una carta acá, nos dicen cuáles son los temas y podemos asignar las personas responsables y técnicas competentes para que sea acá en el ministerio, o sea en la Asamblea Legislativa, podamos solventar las dudas, solventar la información que necesitan", subrayó el jerarca.

En ese sentido, recordó que los congresistas deben rendir cuentas a las comunidades que los eligieron, de ahí que cree que es un proceso normal el que estos se acerquen en busca de información o respuestas.

Misma política aplicará para otras instituciones, como la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), los sindicatos del Magisterio Nacional, así como del Programa Estado de la Nación (PEN).