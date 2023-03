Angie Cruickshank: "Necesitamos levantarle la cara a la Defensoría"

1 de marzo de 2023, 9:00 AM

Lo tomo con mucha responsabilidad y un sentimiento de mucho agradecimiento. La verdad que es un honor para mí tener la oportunidad de servir a mi país de esta forma, en un área en la que me he dedicado de verdad y es el tema que a mí me apasiona. Así que con muchísimas ganas y entusiasmo de arrancar con esta nueva etapa de mi carrera y agradecida con los señores diputados y diputadas por este voto de confianza, porque ciertamente fue un proceso complicado y vimos un poquito de todo.