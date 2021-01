Analista de la CCSS señala a Hans Vindas por anomalías en compra de mascarillas

Lilliana Abarca, analista de la Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señaló hoy al asesor Hans Vindas como el principal responsable de las anomalías en los millonarios contratos para compra de mascarillas que hoy investiga la institución y el Ministerio Público.



Abarca, quien tuvo a su cargo la Comisión Técnica de Normalización y Compras Ad-hoc (creada para manejar las compras urgentes de insumos médicos por motivo de la pandemia del COVID-19), aseguró que Vindas presionó por un análisis más rápido de los oferentes y que fue también él el encargado de incluir, fuera de tiempo, los contratos adjudicados a David Landergren y a MR Comunicaciones Políticas por $4 millones.

Según Abarca, el 12 de mayo anterior, Vindas le ordenó a la comisión analizar el expediente de esa compra urgente de 12 millones de mascarillas y tener listos los resultados al día siguiente.





La analista afirma que ella le comunicó que el expediente no había llegado y que la comisión tenía un plazo de tres días para entregar su informe, pero que él le afirmó que ese plazo no era razonable, que ya había hablado con el gerente y el director de aprovisionamiento y que el día siguiente llegaba a ver el tema.

“El 13 de mayo se entregó el análisis de 18 proformas, de las cuales nueve cumplieron y nueve no. La mayoría de los documentos estaban en inglés”, dijo Abarca.

Ella afirmó que precisamente ese apuro por analizar fue el que les impidió subsanar el tema del idioma, tal y como indica el reglamento institucional.

​“El 18 de mayo, Hans Vindas envió un correo diciendo que le urgía que la comisión analizara las ofertas de David Landergren y a MR Comunicaciones, ese día se analizaron y se determinó que sí cumplen a pesar de estar en inglés”, dijo.

La analista aseguró que ni ella, ni la comisión, estaban enterados de que esas dos ofertas se incluirían en el mismo expediente analizado el 13 de mayo.

También dijo que, si bien todos los documentos debían llegar a la comisión a través de ella, hubo muchos que no cumplieron esa ruta, sino que fueron introducidos directamente por el propio Vindas.

Como ejemplo, aseguró que el cambio de fabricante solicitado por Landergren fue tramitado directamente por él.

Afirmó que tanto ella como la comisión advirtieron a Mauricio Hernández, jefe de la Subárea de Investigación, sobre las anomalías que se estaban presentando con las compras urgentes.

Silencio

Luego de todas esas acusaciones, sin embargo, la analista decidió abstenerse de declarar pese a la insistencia de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que actualmente investiga los hechos.

Abarca dijo que, al ser un tema judicializado, prefiere no brindar más declaraciones.

La misma posición defendió el director de la Dirección de Aprovisionamiento de la Caja de Seguro Social, Miguel Salas, quien también se abstuvo de declarar.

Salas, suspendido desde mediados del año anterior por la investigación, cuestionó la decisión de la Caja de ampliarle la medida cautelar por cuatro meses la semana anterior.

“El hecho de que a este servidor, después de que se han certificado todos los expedientes de compra, que no existe ninguna razón que pueda ser alterada por este servidor en el puesto, aun así la Caja toma la decisión de ampliarme la medida cautelar por cuatro meses más el pasado domingo y dadas las circunstancias, donde casi que se me declaró culpable a través de La Nación, he tomado la decisión no contestar preguntas por el derecho constitucional que me asiste”, dijo.

La presidenta de la comisión, Yorleny León, adelantó que el próximo jueves recibirán en comparecencia al último de los proveedores convocados, y que los siguientes tres jueves a esa sesión serán claves en la investigación.

El primero de ellos recibirán al gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes; el siguiente estará Hans Vindas y finalmente el último será el turno del presidente ejecutivo, Román Macaya.

Todas esas sesiones serán de 7 a. m. a 11 a. m.

Por la tarde, en sesión ordinaria, los diputados arrancarán con las investigaciones del canciller Rodolfo Solano por su participación en Cocesna y, posteriormente, todo lo relativo al tema de los bonos Proteger.