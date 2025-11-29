Álvaro Ramos denuncia amenazas del Gobierno en medio de nueva renuncia de alcalde al PLN

El candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, denunció este sábado presuntas amenazas del Gobierno de Rodrigo Chaves en el cantón de San Carlos, esto luego de que el actual alcalde, Juan Diego González, renunciara al PLN para apoyar a Laura Fernández y Pueblo Soberano.

En un comunicado de prensa, Ramos aseguró que semanas atrás él y su campaña intentaron realizar una gira por el cantón norteño, pero González le advirtió que si lo hacía el Gobierno de Chaves le quitaría presupuesto.

“El alcalde de San Carlos, Juan Diego, hace pocas semanas cuando nosotros le dijimos hagamos una gira nos dijo por favor no vengan, el Gobierno nos ha dicho que si aparecemos ahora nos quitarán presupuesto, nos dejarán sin dinero para los sancarleños y yo fui muy respetuoso, puse primero el bienestar de los sancarleños.

“Por eso hoy me da pesar ver a Juan Diego irse con los mismos que lo amenazaron, con los mismos que estuvieron dispuestos a perjudicar a los sancarleños solo por fines políticos”, aseveró Ramos.

La disputa entre González y Ramos no es nueva: a principios de noviembre el alcalde ya había retirado el apoyo a la campaña del economista luego de una nota que Teletica.com publicó con la negativa del candidato verdiblanca a la explotación a cielo abierto en el sector de Crucitas.

En aquella ocasión, González dijo sentirse “sorprendido y decepcionado” por la postura de Ramos que dijo va en contra del proyecto de ley que presentó el Gobierno de Chaves y que él apoya.

Sin embargo, luego de esa decisión el alcalde se había mantenido en el partido que lo llevó al poder, hasta ahora.

Este medio intentó conversar con González para conocer los motivos de su decisión y también lo denunciado por Ramos; sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

También está a la espera de la respuesta a una consulta enviada a Casa Presidencial.