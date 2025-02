Álvaro Ramos calienta internas con mensaje a Gilberth Jiménez: “Soy mejor candidato que él”

El economista Álvaro Ramos aseguró, este lunes, que él es mejor candidato que el diputado Gilberth Jiménez, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Lo dijo en medio del llamado en redes sociales a boicotear la elección interna del Partido Liberación Nacional (PLN), que precisamente pide votar por Jiménez como una forma de “enterrar” las aspiraciones presidenciales liberacionistas el próximo año.

Jiménez ha sido uno de los críticos más asiduos de la precandidatura de Ramos, de quien cuestiona el cumplimiento de militancia con los verdiblancos y a quien acusa, además, de representar a la histórica y cuestionada cúpula del PLN.

El economista sí alabó la apertura del PLN al realizar una convención abierta el próximo 6 de abril e invitó a todos a votar en ese proceso.

¿Qué dice Jiménez?

Consultado, Jiménez aseguró que es normal que lo subestimen y que hay molestia a lo interno del partido por su precandidatura y el apoyo que recibe.

“Yo realmente no hago comparaciones, me parece que es un tema, a veces, de presunción o de subestimación. Yo he luchado día y noche por amor a mi país, por amor a mi pueblo, por amor a la comunidad, por atender las diferentes necesidades que hoy tienen tantas comunidades y creo que en mí se encuentra esa posibilidad de ayudar, una persona de pueblo, una persona que ha luchado, que ha trabajado, que algunos tal vez sí me subestiman y piensan que tal vez no tendré una cosa u otra; pero bueno, yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay esfuerzo, cuando hay honestidad, creo que podemos arreglar esto”, afirmó el diputado.