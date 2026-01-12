EN VIVO
Clock

de HS

Política

Alvarado y Dobles chocan por gestión del PAC durante la pandemia en debate del TSE

Esta noche se lleva a cabo el tercer debate del Tribunal Supremo de Elecciones, en el que participan cinco aspirantes a la presidencia, incluyendo a la candidata oficialista Laura Fernández.

Por Andrés Martínez 11 de enero de 2026, 18:46 PM

El segundo debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estuvo marcado por varios enfrentamientos entre los aspirantes presidenciales. 

Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, se cruzaron por las acciones tomadas por el gobierno del PAC durante la pandemia. Por su parte, David Hernández, candidato de la Clase Trabajadora, criticó a Alvarado por la denuncia de delitos sexuales que enfrenta.

Este domingo, a partir de las 7 p. m., se realizará el tercer debate de los cuatro programados. 

Participarán cinco candidatos: Ronny Castillo González (Aquí Costa Rica Manda), Eliezer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista), Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano), José Miguel Aguilar Berrocal (Partido Avanza) y Claudio Alpízar Otoya (Partido Esperanza Nacional).

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas