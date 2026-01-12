Alvarado y Dobles chocan por gestión del PAC durante la pandemia en debate del TSE
Esta noche se lleva a cabo el tercer debate del Tribunal Supremo de Elecciones, en el que participan cinco aspirantes a la presidencia, incluyendo a la candidata oficialista Laura Fernández.
El segundo debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estuvo marcado por varios enfrentamientos entre los aspirantes presidenciales.
Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, se cruzaron por las acciones tomadas por el gobierno del PAC durante la pandemia. Por su parte, David Hernández, candidato de la Clase Trabajadora, criticó a Alvarado por la denuncia de delitos sexuales que enfrenta.
Este domingo, a partir de las 7 p. m., se realizará el tercer debate de los cuatro programados.
Participarán cinco candidatos: Ronny Castillo González (Aquí Costa Rica Manda), Eliezer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista), Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano), José Miguel Aguilar Berrocal (Partido Avanza) y Claudio Alpízar Otoya (Partido Esperanza Nacional).