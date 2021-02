Alvarado dice que comparecencia en plenario "no debe repetirse jamás"

El presidente de la República, Carlos Alvarado, insistió este miércoles en la "ilegitimidad del acuerdo" tomado por los diputados para realizar su audiencia en el plenario.

El mandatario comparece por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y, aunque se presentó al recinto legislativo, mantiene su posición de que ese proceso es inconstitucional.

"Este órgano colegiado (comisión investigadora UPAD) se ha arrogado funciones que la Constitución no le asigna, incluso luego de recibir criterios claros y contundentes de parte del Departamento de Servicios Técnicos, en sendos dictámenes de 2014 y 2021", dijo Alvarado en su primera intervención.



"La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta. No obstante, he reflexionado sobre este dilema, y en honor a la ciudadanía que me ha depositado el cargo transitorio de Presidente y en acatamiento de mi compromiso y deber con Costa Rica de rendir cuentas, es que me presento hoy con el fin de explicar al pueblo de Costa Rica acerca de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Datos", agregó Alvarado.

Lea también Política Carlos Alvarado confirma que él ordenó la creación de la UPAD Ese, uno de los principales hallazgos de la comisión legislativa, fue admitido y justificado por el mandatario en su rendición de cuentas.





El jerarca dejó claro que la Constitución Política impide "interpelar" al Jefe de Estado y de Gobierno.

"Es por esto, que no puedo dejar de advertir que el capítulo de la historia que hoy se escribe no debe repetirse jamás y que sus posibles consecuencias todavía no somos capaces de dimensionar. No por Carlos Alvarado, sino por la institución de la Presidencia de la República, por los mandatarios o mandatarias que vendrán, pero sobre todo por nuestra democracia", concluyó el Presidente.

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la comisión investigadora, se refirió a ese tema apenas iniciada la sesión.

"El señor Presidente no comparece hoy aquí porque se le haya interpelado, primero porque constitucionalmente no es posible hacerlo y, en segundo lugar, porque su presencia se debe a que fue convocado por una comisión especial investigadora sobre el caso de la UPAD", dijo.



"El hecho de que la sesión de la comisión tenga lugar en el recinto donde se llevan a cabo las sesiones del Plenario Legislativo lo es única y exclusivamente por razones de espacio, pero jurídicamente se trata de una sesión de una comisión investigadora y no de una sesión del plenario, en cuyo caso estaría siendo presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa, lo que no ocurre en este caso como es público y notorio", agregó Hernández.



Oposición



Tres personas acudieron a la Sala Constitucional para oponerse a la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado.

El 8 de febrero, un ciudadano presentó un recurso de amparo para suspender la audiencia.

"El recurrente alega que la moción aprobaba por parte de la Asamblea Legislativa para la comparecencia del presidente Alvarado constituye une interpelación velada, pues para su realización se estaría utilizando el Plenario Legislativo; y sostiene que las diputadas y diputados se estarán excediendo en sus potestades constitucionales", informó la Sala Constitucional.

Lea también Política Alvarado: “Ni uno de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado” El mandatario arrancó así su rendición de cuentas ante los diputados por el polémico caso UPAD.

El segundo recurso fue un hábeas corpus, que ingresó un día después y con la misma intención.

El tercero fue otro recurso de amparo, presentado este mismo miércoles 10 de febrero.

"Recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por llamar al Presidente a comparecer ante la Comisión UPAD, quebrando el principio de legalidad al que se deben los diputados y la división de poderes (artículos 11 y 121 inciso 24 de la Constitución Política)", detalló la Sala.



Todos los recursos se encuentran en estudio de admisibilidad.