Alvarado a Gobierno de Chaves: “Ruego que hagan todo lo contrario a un político tradicional”

En su último discurso ante el país, Carlos Alvarado rogó al gobierno de Rodrigo Chaves hacer “todo lo contrario a un político tradicional” en materia económica, y no echar para atrás en los esfuerzos actuales por la estabilidad económica.



En su disertación, el mandatario subrayó el crecimiento de 7,8% de la economía en 2021, el récord en ese mismo año de las exportaciones por $14.553 millones y el cierre del calendario con un déficit primario de 0,27%, el menor de los últimos 13 años.

Sobre el déficit el fiscal (con intereses), destacó que fue de 5,03%, el más bajo desde hace 9 años.

“Ruego que no nos echemos para atrás. Ruego que no pensemos en términos de un titular o una elección. Pensemos en esta y la próxima generación. Pensemos que tenemos que abrirle espacio al futuro. Y ruego que hagan todo lo contrario de lo que se espera de un político tradicional”, añadió.

Invitó a los diputados y las nuevas autoridades a no descuidar el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional y presionar por los proyectos de ingresos que den mayor estabilidad a las finanzas públicas.

“Costarricenses, me he esforzado por dejar la casa en orden. La evidencia dura demuestra que así se ha hecho. Para alguien más, la dificultad de hacerlo, o la pandemia misma, pudo ser excusa para no completar otras tareas. Ese no es mi caso”, finalizó.